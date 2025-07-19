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Российские летчики поразили опорный пункт ВСУ в зоне группировки «Восток»

МО РФ: штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне «Востока»
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Минобороны России

Экипажи самолетов Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, пуски ракет по объектам ВСУ и живой силе противника выполнялись парами с малых высот.

«По докладам передового авианаводчика (ПАНа) живая сила противника была поражена. Выполнили взлет, полет по маршруту, удар с кабрирования, выход из атаки и посадку на собственном аэродроме», — поделился летчик с позывным «Искра».

После налета экипажи выпустили тепловые пушки и вернулись на аэродром вылета.

До этого обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт сообщал, что истребитель четвертого поколения Су-35С считается одним из лучших боевых самолетов Воздушно-космических сил России.

По его словам, Су-35С, известный в НАТО под кодовым названием Flanker-E, был разработан знаменитым российским конструкторским бюро «Сухой» и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции среди боевых самолетов, находящихся на вооружении российских ВКС.

Ранее российский истребитель Су-35С атаковал позиции ВСУ в Курской области.

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