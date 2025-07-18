На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вассерман усомнился в существовании подполья в Одессе

Депутат Вассерман допустил, что одесского подполья не существует
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подполья в Одессе не существует, это может быть ложное формирование, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Я не уверен в существовании одесского подполья. Есть очень старый, постоянно практикуемый трюк: создание ложного подполья, чтобы на него выманить тех, кто стремится создать подполье настоящее», — рассказал собеседник портала.

По словам политика, к подобному обману в Одессе прибегали еще в 2014 году после теракта в Доме профсоюзов. Также Вассерман напомнил, что одесский порт все еще функционирует и туда регулярно прибывают суда с военными грузами.

Накануне представитель антифашистского подполья рассказал, что в Одесском порту все чаще стали замечать иностранные суда с грузами. По словам представителя, в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Имеются признаки того, что груз содержит оружие от украинских союзников, добавил собеседник агентства.

Ранее в России назвали приблизительные сроки взятия Одессы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами