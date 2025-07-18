Подполья в Одессе не существует, это может быть ложное формирование, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Я не уверен в существовании одесского подполья. Есть очень старый, постоянно практикуемый трюк: создание ложного подполья, чтобы на него выманить тех, кто стремится создать подполье настоящее», — рассказал собеседник портала.

По словам политика, к подобному обману в Одессе прибегали еще в 2014 году после теракта в Доме профсоюзов. Также Вассерман напомнил, что одесский порт все еще функционирует и туда регулярно прибывают суда с военными грузами.

Накануне представитель антифашистского подполья рассказал, что в Одесском порту все чаще стали замечать иностранные суда с грузами. По словам представителя, в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Имеются признаки того, что груз содержит оружие от украинских союзников, добавил собеседник агентства.

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