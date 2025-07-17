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Подполье заявило о подозрительных иностранных судах в порту Одессы

РИА Новости: в порт Одессы прибывают иностранные суда с подозрительными грузами
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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

В Одесском порту все чаще стали замечать иностранные суда с грузами, которые имеют все характерные признаки военной помощи. Об этом РИА Новости рассказали в антифашистском подполье.

По словам его представителя, в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Имеются признаки того, что груз содержит оружие от украинских союзников.

В подполье подчеркнули, что как только сопротивление убедится в военном характере грузов, оно сразу же предоставит координаты кладов и сухогрузов российской армии, а затем будет корректировать их поражение.

Представитель сопротивления отметил, что подполье ждет подтверждения сведений о военном характере от нескольких независимых друг от друга источников. По его словам, сопротивление в Одессе не позволит снабжать Украину оружием.

14 июля сообщалось, что иностранные фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы.

Ранее в России назвали приблизительные сроки взятия Одессы.

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