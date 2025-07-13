В Харькове отчаявшийся отец пропавшего без вести солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправился с майором психологической службы украинской армии. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что майор Юрий Гладченко отвечал за взаимодействие с родственниками пропавших без вести военнослужащих. В этом деле много невыясненных обстоятельств, говорится в публикации. Согласно имеющейся информации, Гладченко стал жертвой отчаявшегося отца. Его тело нашли без признаков жизни. Других подробностей этого преступления не приводится.

Как стало известно российским силовикам, командование ВСУ решило скрыть данный факт, чтобы избежать мести других родственников украинских военных.

До этого сообщалось, что родные бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, пропавших без вести в ходе боев на Сумском направлении, начали публиковать в интернете личные данные офицеров, призывая народ мстить им. В российских силовых структурах уточнили, что вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев считают командование 225-го полка настоящим врагом украинского народа.

Ранее стало известно, что штурмовая рота ВСУ почти в полном составе пропала без вести на Сумском направлении.