На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харькове отчаявшийся отец пропавшего солдата расправился с майором ВСУ

ТАСС: ВСУ хочет скрыть факт расправы отца пропавшего без вести бойца над майором
true
true
true
close
diary.ru

В Харькове отчаявшийся отец пропавшего без вести солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправился с майором психологической службы украинской армии. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что майор Юрий Гладченко отвечал за взаимодействие с родственниками пропавших без вести военнослужащих. В этом деле много невыясненных обстоятельств, говорится в публикации. Согласно имеющейся информации, Гладченко стал жертвой отчаявшегося отца. Его тело нашли без признаков жизни. Других подробностей этого преступления не приводится.

Как стало известно российским силовикам, командование ВСУ решило скрыть данный факт, чтобы избежать мести других родственников украинских военных.

До этого сообщалось, что родные бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, пропавших без вести в ходе боев на Сумском направлении, начали публиковать в интернете личные данные офицеров, призывая народ мстить им. В российских силовых структурах уточнили, что вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев считают командование 225-го полка настоящим врагом украинского народа.

Ранее стало известно, что штурмовая рота ВСУ почти в полном составе пропала без вести на Сумском направлении.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами