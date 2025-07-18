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Снайпер ВС РФ рассказал, как за один боевой выход сбил десятки украинских БПЛА

РИА: российский снайпер за боевой выход уничтожил более 30 дронов ВСУ «Баба-Яга»
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский снайпер за один боевой выход, который продолжался три месяца, уничтожил более 30 дронов типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца 5-й гвардейской бригады в составе 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Беня».

По словам мужчины, он работал в паре со своим товарищем с позывным «Бурый».

«Крайний заход был длительностью три месяца. За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых «Баба-Яга», было подтвержденных с видеозаписью 30. И на словах еще от 10 до 15», — рассказал военнослужащий.

Как отметил «Беня», у них с «Бурым» не было возможности снимать на видео ликвидацию каждого украинского дрона. Все из-за того, что им надо было быстро занимать позиции и сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Боец добавил, что слабым местом дронов являются аккумуляторы. Достаточно один раз попасть в эту часть БПЛА, и он либо воспламеняется, либо сразу падает на землю.

18 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что средства противовоздушной обороны за минувшую неделю сбили 1387 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее российский штурмовик в одиночку зачистил от ВСУ лесополосу в Донецкой народной республике.

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