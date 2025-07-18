Yle: финская молодежь не идет служить из-за страха конфликта с Россией

16% новобранцев финской армии (около 2 тысяч человек) досрочно прервали службу с начала текущего года. Об этом сообщает национальный вещатель Yle со ссылкой на данные военного командования.

Издание отмечает, что часть призывников назвала причиной увольнения опасения возможного участия в боевых действиях. В материале упоминается опыт военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) как фактор, влияющий на настроения финской молодежи.

«Молодые финны анализируют опыт армий, вовлеченных в современные конфликты, включая украинский», — констатирует издание.

3 июня издание Business Insider (BI), ссылаясь на полковника финской армии Матти Хонко, сообщило, что финские солдаты проходят подготовку к военным конфликтам, в которых система GPS может оказаться недоступной.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что финские военно-политические элиты готовятся к «неведомой войне» на фоне военных учений у границ России.

Ранее силы НАТО отработали удары по России и прорыв ее системы ПВО.