На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финская молодежь массово покидает армию из-за страха конфликта с Россией

Yle: финская молодежь не идет служить из-за страха конфликта с Россией
true
true
true
close
Takimoto Marina/Reuters

16% новобранцев финской армии (около 2 тысяч человек) досрочно прервали службу с начала текущего года. Об этом сообщает национальный вещатель Yle со ссылкой на данные военного командования.

Издание отмечает, что часть призывников назвала причиной увольнения опасения возможного участия в боевых действиях. В материале упоминается опыт военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) как фактор, влияющий на настроения финской молодежи.

«Молодые финны анализируют опыт армий, вовлеченных в современные конфликты, включая украинский», — констатирует издание.

3 июня издание Business Insider (BI), ссылаясь на полковника финской армии Матти Хонко, сообщило, что финские солдаты проходят подготовку к военным конфликтам, в которых система GPS может оказаться недоступной.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что финские военно-политические элиты готовятся к «неведомой войне» на фоне военных учений у границ России.

Ранее силы НАТО отработали удары по России и прорыв ее системы ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами