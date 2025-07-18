На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ повредили здания при атаке на четыре муниципалитета Белгородской области

Гладков: четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атаке ВСУ
true
true
true
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

Украинская армия нанесла удары по четырем муниципалитетам Белгородской области, повредив здания и автомобили. Подробности в своем Telegram-канале раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Предварительно, пострадавших нет», — написал глава области.

Он уточнил, что атаке беспилотников подверглись Белгородский район, Шебекинский, Валуйский и Грайворонский округа.

В селе Бессоновка повреждения получило сельхозпредприятие, в Отрадном — автомобиль, частный дом и гараж. В Шебекино дроны повредили грузовик и забор, в Козьмодемьяновке — легковое авто и частный дом, в Новой Таволжанке — две машины, в Муроме — одна.

Кроме того, в Долгом оказалась частично разрушена крыша дома, а в Новостроевке взрывы БПЛА пробили кровлю здания и выбили окна, а также посекли осколками легковушку.

Накануне беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Смородино в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, в здании произошел пожар. На место происшествия выезжали добровольческие пожарные команды.

В результате произошедшего пострадала одна местная жительница. Ее спасти не удалось, сообщал Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили о количестве уничтоженных БПЛА за неделю.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами