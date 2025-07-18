ВСУ повредили здания при атаке на четыре муниципалитета Белгородской области

Украинская армия нанесла удары по четырем муниципалитетам Белгородской области, повредив здания и автомобили. Подробности в своем Telegram-канале раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Предварительно, пострадавших нет», — написал глава области.

Он уточнил, что атаке беспилотников подверглись Белгородский район, Шебекинский, Валуйский и Грайворонский округа.

В селе Бессоновка повреждения получило сельхозпредприятие, в Отрадном — автомобиль, частный дом и гараж. В Шебекино дроны повредили грузовик и забор, в Козьмодемьяновке — легковое авто и частный дом, в Новой Таволжанке — две машины, в Муроме — одна.

Кроме того, в Долгом оказалась частично разрушена крыша дома, а в Новостроевке взрывы БПЛА пробили кровлю здания и выбили окна, а также посекли осколками легковушку.

Накануне беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Смородино в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, в здании произошел пожар. На место происшествия выезжали добровольческие пожарные команды.

В результате произошедшего пострадала одна местная жительница. Ее спасти не удалось, сообщал Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили о количестве уничтоженных БПЛА за неделю.