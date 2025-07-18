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Эксперт назвал пиаром предложение Украины о тестировании оружия на передовой

Кошкин: идея Украины о тестировании оружия на фронте просто пиар-объявление
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Sofiia Gatilova/Reuters

Предложение Украины западным компаниям о тестировании оружия на линии боевого соприкосновения выглядит как пиар-объявление. Об этом в беседе с «Известиями» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

«Это, скорее всего, некое пиар-объявление пафосное, связанное с неким присутствием духа в Вооруженных силах Украины. Вот с чем связаны подобного рода заявления», — сказал собеседник издания.

Кошкин добавил, что испытания оружия в условиях активных боевых действий представляют собой серьезную опасность, и на это не согласятся.

Эксперт пояснил, что некоторые компании, которые завершили лабораторные исследования и в какой-то мере готовы рискнуть применить оружие в боевых условиях, могут предоставить для этого лишь «два-три экземпляра». Речь о массовом поступлении высокотехнологичных и новых образцов вооружения не идет, заключил Кошкин.

До этого агентство Reuters со ссылкой на группу по инвестициям в вооружения и закупкам Brave1 сообщало, что Украина позволит иностранным военным компаниям испытать свое новейшее оружие на передовой российско-украинского конфликта. В рамках схемы «Испытания на Украине» компании будут отправлять свою продукцию в страну, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока украинские военные опробуют ее и отправят отчеты, пояснили в Brave1.

Ранее в МИД прокомментировали реакцию ЕС на поставки американского оружия Украине.

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