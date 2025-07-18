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В Белгородской области беспилотник атаковал военного из подразделения «Орлан»

Гладков: боец «Орлана» тяжело ранен под Белгородом после удара беспилотника
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Боец подразделения «Орлан» получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, инцидент произошел в поселке Чапаевский Грайворонского городского округа. По словам губернатора, военнослужащий подвергся атаке неустановленного беспилотного летательного аппарата.

В результате удара боец получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и переломы ног. Его состояние оценили как стабильно тяжелое.

Пострадавшего оперативно доставили в Центральную районную больницу города Грайворон. В настоящее время медики оказывают военнослужащему всю необходимую помощь.

Накануне беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Смородино в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, в здании произошел пожар. На место происшествия выезжали добровольческие пожарные команды.

В результате произошедшего пострадала одна местная жительница. Ее спасти не удалось, сообщил Гладков.

Ранее мужчина пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в Белгородской области.

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