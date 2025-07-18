Российские войска за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в трех регионах

Российские военные за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов в зоне СВО. Данные опубликованы в оперативных сводках Минобороны.

Согласно отчету, группировка «Север» установила контроль над селом Дегтярное в Харьковской области. Подразделения «Юга» взяли Петровку в Донецкой рародной республике (ДНР). Группировка «Центр» закрепилась в трех населенных пунктах ДНР: Николаевке, Маяке и Попов Яру.

Наибольшее продвижение отмечено у группировки «Восток», взявшей под контроль села Карла Маркса, Воскресенку и Новохатское в ДНР, а также Малиновку в Запорожской области. Группировка «Днепр» закрепилась в Каменском Запорожской области.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские войска, взяв под контроль село Каменское Запорожской области, начали движение по бывшему Каховскому водохранилищу. По его словам, эти участки были «более-менее статичны», но теперь появляются сообщения, что ВС РФ начали продвигаться на данном направлении.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в Запорожской области.