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Серия взрывов произошла под Орлом

SHOT: в Орловской области произошла серия взрывов
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Stringer/dpa/Global Look Press

В Орловской области произошла серия взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители утверждают, что около четырех взрывов произошло в пригороде областного центра. Официальной информации о произошедшем на данный момент нет.

17 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 122 украинских дрона над регионами страны. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по российским субъектам с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего целей — 43 — сбили в Брянской области. В Курской области ликвидировали 38 дронов, в Орловской области — 10, в Смоленской и Воронежской областях — по шесть, в Белгородской области — пять. По три БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, республике Крым и Калужской области, по два — в Липецкой и Ленинградской областях, один — в Тульской области.

Ранее российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки беспилотников.

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