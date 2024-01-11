В Газе заявили, что израильские военные разрушили почти 400 мечетей в анклаве

Почти 400 мечетей были полностью или частично разрушены в результате действий израильских военных в секторе Газа. Такие данные привело управление по работе со средствами массовой информации в анклаве, пишет ТАСС.

«Израильские военные разрушили 140 мечетей полностью, а 240 — частично, также пострадали три христианские церкви», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что от обстрелов Израиля пострадали архитектурные объекты, построенные более тысячи лет назад. Эти действия расцениваются, как нарушение международного гуманитарного права. В Газе обратились к международному сообществу с целью срочно вмешаться в ситуацию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. ПОд удар попадали гражданские постройки и мирные жители.

29 декабря ЮАР направила в суд в Гааге собственный иск против еврейского государства. В документе подчеркивалось, что израильские власти нарушили Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Ранее в Израиле призвали «сжечь сектор Газа».