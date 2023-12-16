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Армия Израиля обстреляла католическую церковь в секторе Газа

Vatican News: церковь латинского обряда в Газе подверглась обстрелу ЦАХАЛ

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Израильские военные нанесли удар по церкви латинского обряда, которая находится на территории сектора Газа. О ситуации в палестинском анклаве сообщил портал Vatican News.

Согласно предварительной информации, в результате обстрела как минимум две женщины получили серьезные ранения. Ими оказались престарелая мать с дочерью, которых спасти не удалось.

Как уточнили журналисты, атакованное здание принадлежит единственной католической церкви в секторе Газа, которая позволила сотням беженцев разместиться на своей территории. При этом с представителями храма неоднократно связывался папа римский Франциск.

По данным Латинского патриархата Иерусалима, в настоящее время здание окружено бойцами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные еврейского государства заявили, что на территории церкви размещены пусковые ракетные установки палестинского движения ХАМАС.

16 декабря пресс-служба израильских войск сообщила, что солдаты страны провели рейды в нескольких школах в секторе Газа. Речь шла об образовательных учреждениях Аль-Фараби и Аль-Мутасим Билла, которые расположены в районе Римал.

Ранее президент США Джо Байден призвал израильских военных «аккуратнее» действовать в секторе Газа.

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