Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области

Российские войска уничтожили при помощи «Искандера» пункт управления украинских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Средствами объективного контроля ВС России в районе н.п. Гамалиевка в Сумской области были обнаружены пункты запуска и управления ударных БПЛА дальнего действия самолетного типа (типа «Лютый») ВСУ», — рассказали в ведомстве.

После подтверждения целей командование приняло решение о точечном огневом воздействии. Российские войска задействовали для удара по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Кроме того, пусковую установку ударных дронов дальнего действия ликвидировали при помощи беспилотников «Герань-2».

До этого Минобороны рассказало об уничтожении железнодорожного транспорта в районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики (ДНР). Удары нанесли расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон». В качестве целей были выбраны тепловозы, которые использовались украинской стороной для транспортировки военных грузов.

Ранее российские военные ударили авиабомбой по опорному пункту ВСУ в Сумской области.