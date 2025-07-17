На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области

ВС РФ уничтожили «Искандером» пункт управления БПЛА в Сумской области
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российские войска уничтожили при помощи «Искандера» пункт управления украинских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Средствами объективного контроля ВС России в районе н.п. Гамалиевка в Сумской области были обнаружены пункты запуска и управления ударных БПЛА дальнего действия самолетного типа (типа «Лютый») ВСУ», — рассказали в ведомстве.

После подтверждения целей командование приняло решение о точечном огневом воздействии. Российские войска задействовали для удара по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Кроме того, пусковую установку ударных дронов дальнего действия ликвидировали при помощи беспилотников «Герань-2».

До этого Минобороны рассказало об уничтожении железнодорожного транспорта в районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики (ДНР). Удары нанесли расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон». В качестве целей были выбраны тепловозы, которые использовались украинской стороной для транспортировки военных грузов.

Ранее российские военные ударили авиабомбой по опорному пункту ВСУ в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами