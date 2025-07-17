Западные дипломаты находились в нескольких метрах от места удара Израиля по Дамаску

Reuters: дипломаты Запада находились в метрах от места удара Израиля по Дамаску

Дипломаты из ряда стран Запада находились в нескольких метрах от комплекса Генерального штаба ВС Сирии в Дамаске в момент атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что сотрудники проезжали мимо в составе конвоя из бронированных машин. В результате инцидента никто из них не пострадал, колонна продолжила движение. Число и национальная принадлежность дипломатов не раскрывается.

16 июля Израиль нанес удар по Дамаску — столице Сирии. В ЦАХАЛ заявили об атаке на комплекс зданий сирийского Генштаба. В пресс-службе добавили, что удар произошел на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает Израиль.

Израильтяне также атаковали авиацией президентский дворец в Дамаске. Там располагалась резиденция экс-президента Сирии Башара Асада.

Позже госсекретарь США Марко Рубио анонсировал завершение эскалации конфликта между Израилем и Сирией. Он отметил, что Вашингтон вовлечен в переговорный процесс по урегулированию ситуации.

Ранее в МИД РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии.