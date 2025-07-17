Эстонцы впервые постреляли из французских гаубиц на учениях

Эстонские военные на учениях впервые постреляли из самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства. Об этом сообщает портал эстонского гостелерадио ERR.

«В рамках двухнедельных учений эстонские резервисты смогли сделать на центральном полигоне первые выстрелы из самоходных артиллерийских установок Caesar», — говорится в публикации.

ERR отмечает, что французские гаубицы были приняты на вооружение эстонской армии в текущем году. Учения с отработкой стрельбы из гаубиц стартовали в Харьюском уезде на севере Эстонии.

Как отмечает гостелерадио Эстонии, за маневрами наблюдают представители компании, производящей САУ Caesar.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения в рамках стратегии «сдерживания» России. Он также сообщил, что база ВВС №116 станет первой, получившей модернизированные истребители Rafale F5.

Ранее Макрон призвал Европу вооружаться, чтобы избежать войны.