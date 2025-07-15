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Заградотряды не дают ВСУ отступить у Мелового в Харьковской области

Заградотряды пресекают попытки отступления ВСУ в Харьковской области
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинские заградительные отряды препятствуют отступлению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиций, расположенных южнее села Меловое в Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Противник начал использовать заградительные отряды, чтобы не допустить отступления подразделений территориальной обороны и 143-й отдельной механизированной бригады с занимаемых позиций», — сообщил источник.

Агентство также отметило, что артиллерийские расчеты и операторы беспилотных летательных аппаратов ВСУ наносят удары по позициям украинской 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) на Великобурлукском направлении. Предположительно, это связано с потерей связи между подразделениями.

3 июля министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населенного пункта Меловое на Харьковском направлении в результате решительных действий военнослужащих группировки «Север».

Ранее силовики заявили о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области.

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