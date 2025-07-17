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Хинштейн передал высокие награды родным полковника Башкардина

Хинштейн: семье полковника Башкардина передали две высокие награды
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Станислав Красильников/РИА Новости

Семье попавшего под удар в Курской области полковника Леонида Башкардина передали две высокие государственные награды. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Полковник Башкардин, заместитель командира 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты (Курская, орденов Жукова и Суворова), попал под удар ВСУ 2 июля вместе с заместителем главкома ВМФ России Михаилом Гудковым. Оба не выжили.

Офицер был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и нагрудного знака «За верность долгу и мужество». Эти награды и были вручены его родным — родителям, жене и троим сыновьям.

Хинштейн отметил, что Башкардин служил под командованием Гудкова с первого дня СВО, лично участвовал в боях и руководил штурмовыми подразделениями, проведя десятки успешных операций. Среди них — прорыв обороны ВСУ под Суджей в сентябре 2024 года. Ранее за мужество он уже был награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами и именным оружием.

Память полковника увековечат: на его школе в поселке Жукова установят мемориальную доску, а личные вещи передадут в Курский областной музей.

Ранее Хинштейн рассказал об обманном маневре для ВСУ.

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