Прокуратура передала в суд дело высокопоставленного офицера ВМФ

Военная прокуратура утвердила обвинение и передала в суд уголовное дело в отношении экс-начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ России Олега Лопатиева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Следствие инкриминирует капитану первого ранга Лопатиеву три эпизода получения взяток в особо крупном размере. Во всех случаях офицер получал незаконное вознаграждение от коммерсантов, которые были поставщиками флота.

В общей сложности Лопатиев, осуществлявший контроль за качеством и технической приемкой навигационного оборудования, получил в качестве взяток 8 млн рублей.

Свою вину подследственный первоначально категорически отрицал, но после пребывания в следственном изоляторе изменил позицию.

Издание отмечает, что следствие по делу Лопатиева было завершено в рекордно короткие сроки — всего за несколько месяцев.

Об аресте Лопатиева в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ сообщалось в марте этого года.

Ранее суд конфисковал активы Тимура Иванова и его семьи.