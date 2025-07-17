На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура передала в суд дело высокопоставленного офицера ВМФ

«Ъ»: дело экс-начальника радиотехнической службы ВМФ поступило в суд
true
true
true
close
Depositphotos

Военная прокуратура утвердила обвинение и передала в суд уголовное дело в отношении экс-начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ России Олега Лопатиева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Следствие инкриминирует капитану первого ранга Лопатиеву три эпизода получения взяток в особо крупном размере. Во всех случаях офицер получал незаконное вознаграждение от коммерсантов, которые были поставщиками флота.

В общей сложности Лопатиев, осуществлявший контроль за качеством и технической приемкой навигационного оборудования, получил в качестве взяток 8 млн рублей.

Свою вину подследственный первоначально категорически отрицал, но после пребывания в следственном изоляторе изменил позицию.

Издание отмечает, что следствие по делу Лопатиева было завершено в рекордно короткие сроки — всего за несколько месяцев.

Об аресте Лопатиева в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ сообщалось в марте этого года.

Ранее суд конфисковал активы Тимура Иванова и его семьи.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами