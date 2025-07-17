Прокуратура передала в суд дело высокопоставленного офицера ВМФ

Военная прокуратура утвердила обвинение и передала в суд уголовное дело в отношении экс-начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ России Олега Лопатиева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).
Следствие инкриминирует капитану первого ранга Лопатиеву три эпизода получения взяток в особо крупном размере. Во всех случаях офицер получал незаконное вознаграждение от коммерсантов, которые были поставщиками флота.
В общей сложности Лопатиев, осуществлявший контроль за качеством и технической приемкой навигационного оборудования, получил в качестве взяток 8 млн рублей.
Свою вину подследственный первоначально категорически отрицал, но после пребывания в следственном изоляторе изменил позицию.
Издание отмечает, что следствие по делу Лопатиева было завершено в рекордно короткие сроки — всего за несколько месяцев.
Об аресте Лопатиева в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ сообщалось в марте этого года.
Ранее суд конфисковал активы Тимура Иванова и его семьи.