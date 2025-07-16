В Минобороны рассказали о сбитых за сутки дронах ВСУ

МО: силы ПВО России за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы и 178 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне проведения спецоперации и над Россией 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, военные уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 69 771 украинский беспилотник.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 16 июля российские военные уничтожили восемь беспилотников ВСУ над югом России. Днем этого дня еще два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью и Крымом.

Накануне оборонное ведомство сообщало, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.