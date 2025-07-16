Военные сбили два беспилотника над двумя регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона над Белгородской областью и Крымом

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что это произошло в период с 8:30 до 8:40 по московскому времени.

До этого Минобороны сообщило, что в ночь на 16 июля военные уничтожили восемь беспилотников ВСУ над югом России.

Накануне оборонное ведомство сообщало, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.