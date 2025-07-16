На Украине приняли законопроект об увеличении численности личного состава СБУ

Верховная рада утвердила законопроект, который предполагает значительное увеличение численности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинский депутат Ирина Геращенко.

По ее словам, инициатива была задумана в связи с военным положением, она направлена на повышение эффективности СБУ.

«Предполагается увеличить общую численность СБУ: в мирное время — с 27 тыс. сотрудников до 37 тыс., в особый (военный. — «Газета.Ru») период — с 31 тыс. до 41 тыс.», — говорится в сообщении.

Она также отметила, что теперь сотрудники украинской разведки смогут применять оружие и боевую технику в целях обороны. Кроме того, согласно законопроекту, для осуществления оперативно-боевой деятельности будет создан Центр специальных операций «А» численностью не менее 10 тыс. человек, который заменит подразделение борьбы с терроризмом.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации. В случае принятия законопроектов военное положение и мобилизация на Украине будут продлены еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что часть сотрудников спецслужб Украины хотят отправить на фронт.