На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине приняли законопроект об увеличении численности личного состава СБУ

Рада приняла увеличивающий численность личного состава СБУ законопроект
true
true
true
close
Служба безопасности Украины

Верховная рада утвердила законопроект, который предполагает значительное увеличение численности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинский депутат Ирина Геращенко.

По ее словам, инициатива была задумана в связи с военным положением, она направлена на повышение эффективности СБУ.

«Предполагается увеличить общую численность СБУ: в мирное время — с 27 тыс. сотрудников до 37 тыс., в особый (военный. — «Газета.Ru») период — с 31 тыс. до 41 тыс.», — говорится в сообщении.

Она также отметила, что теперь сотрудники украинской разведки смогут применять оружие и боевую технику в целях обороны. Кроме того, согласно законопроекту, для осуществления оперативно-боевой деятельности будет создан Центр специальных операций «А» численностью не менее 10 тыс. человек, который заменит подразделение борьбы с терроризмом.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации. В случае принятия законопроектов военное положение и мобилизация на Украине будут продлены еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что часть сотрудников спецслужб Украины хотят отправить на фронт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами