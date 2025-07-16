В зоне спецоперации появится российский тяжелый дрон

В зоне спецоперации появится российский тяжелый беспилотник «Сварог». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Frobotics.

Апробация дрона, который способен доставлять до 50 км грузов на линию боевого соприкосновения, должен начаться в августе.

«Аппарат был разработан и испытан совместно с нашими партнерами. Сейчас машины снабжения противник нещадно расстреливает», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стоимость беспилотника в два-три раза ниже известных аналогов.

В начале июля сообщалось, что российские военнослужащие начали использовать в зоне специальной военной операции железнодорожные дроны, способные перевозить тонны грузов. Преимуществом применения таких платформ стала разветвленная сеть в Донбассе, возможность доставки грузов в любую погоду и отсутствие риска потери личного состава, говорится в статье. Каждый железнодорожный дрон способен транспортировать на себе более тонны грузов на расстояние около 50 км.

Ранее на Украине нашли обломок российского дрона со смайликом.