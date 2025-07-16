Военные за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили восемь дронов ВСУ над югом России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 июля уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над югом России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что по три беспилотника уничтожено над территорией Крыма и над акваторией Азовского моря. По одному дрону военные сбили над Белгородской и Курской областями.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.