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Стало известно, на сколько могла сократиться численность ВСУ с начала года

ТАСС: численность ВСУ могла сократиться на 200 тысяч с начала года
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Численность вооруженных сил Украины (ВСУ) могла сократиться на 200 тысяч с начала 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные офиса генерального прокурора Украины о размере мобилизации на Украине.

Согласно данным ведомства, за первое полугодие численность украинской армии должна была сократиться не менее чем на 190 тысяч человек за счет дезертирства, потерь и низких показателей мобилизации. На начало 2025 года численность ВСУ составляла около 880 тысяч человек.

Отмечается, что данные о мобилизации на Украине засекречены, однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что ежемесячно необходимо мобилизовать около 30 тысяч человек. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что цифра в 30 тысяч завышена.

Таким образом, за период с 1 января по 30 июня в ряды ВСУ было мобилизовано не более 180 тысяч человек, в реальности же — от 60 тысяч человек.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поднимет вопрос о принудительной мобилизации на Украине в ЕС.

Ранее жители Украины стали активнее сообщать о передвижениях ТЦК.

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