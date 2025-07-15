Власти сообщили о ранении женщины при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В результате удара беспилотника по селу Случевск Погарского района Брянской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ применили дрон-камикадзе, в результате чего был полностью разрушен жилой дом. Пострадавшую женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Губернатор отметил, что пострадавшей будет предоставлена вся необходимая поддержка, включая материальную помощь. Он также призвал жителей региона быть бдительными, подчеркнув, что украинская сторона продолжает наносить удары по приграничным территориям, ставя под угрозу жизни мирных граждан.

Министерство обороны России этим утром сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.