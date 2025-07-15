На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти сообщили о ранении женщины при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Богомаз: женщина ранена при атаке дрона ВСУ на село Случевск в Брянской области
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате удара беспилотника по селу Случевск Погарского района Брянской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ применили дрон-камикадзе, в результате чего был полностью разрушен жилой дом. Пострадавшую женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Губернатор отметил, что пострадавшей будет предоставлена вся необходимая поддержка, включая материальную помощь. Он также призвал жителей региона быть бдительными, подчеркнув, что украинская сторона продолжает наносить удары по приграничным территориям, ставя под угрозу жизни мирных граждан.

Министерство обороны России этим утром сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами