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Сыгравший Мальчиша-Кибальчиша актер разрабатывает броню для армии США

Mash: звезда фильма «Мальчиш-Кибальчиш» Остапенко создает броню для армии США
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Киевская киностудия им. А. П. Довженко

Актер Сергей Остапенко, известный по главной роли в советском фильме «Мальчиш-Кибальчиш» 1964 года, в 73 года занимается разработкой военной брони в США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После распада СССР Остапенко ушел из кино и посвятил себя научной деятельности. Переехав во Флориду, он получил грант от Национального научного фонда США (NSF) и основал компанию Ultrasonic Technologies. Она занимается производством оборудования для тестирования качества бронепластин и защитных покрытий для космоса.

В 2013 году его компания разработала технологию RUV, которая помогает эффективнее проверять бронежилеты. По данным Mash, часть бронезащиты, поставляемой США на Украину, была произведена компанией Ceradyne, входящей в структуру 3M Company. Именно такие бронежилеты ранее замечали у американских наемников в районе Соледара.

До этого генерал-майор США Джон Рафферти призвал страны НАТО увеличивать производство оружия большой дальности ради «сдерживания России».

Ранее стало известно, что армия США оборудует танки Abrams «мангалами».

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