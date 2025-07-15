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Российские военные на танке отбили атаку украинских FPV-дронов

Экипаж российского танка отбил атаку FPV-дронов ВСУ огнем из ручного пулемета
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Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

Российский танк во время работы с закрытой огневой позиции был обнаружен украинскими войсками, после чего экипаж машины огнем из стрелкового оружия сбивал беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжал поддерживать танковым огнем штурмовые группы. Об этом РИА Новости сообщил механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона «Сомали» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Столичный».

«Стояли мы на закрытой огневой позиции на этом танке. Наши штурмовики, пехота закатывалась, поселок штурмовала. Наша задача была максимально прикрыть их, помочь огневой поддержкой. В этот момент командование по рации сообщило, что был получен перехват ВСУ о том, что наша точка раскрыта, и они просят поддержки FPV, чтобы «разобрать» (уничтожить) танк», – сказал танкист.

Он отметил, что танкисты знали, что пехота идущая в штурм нуждается в огневой поддержке и уводить машину в тыл было нельзя. Экипаж принял решение стоять до конца.

«Столичный» рассказал, что в один момент на танк налетели FPV, экипаж стал обороняться. Российским военным удалось стрелковым оружием сбить FPV, затем был промежуток времени, пока летели новые беспилотники.

«Запрыгивали обратно в танк, начинали работать. Тут опять прилетели FPV. Мы быстренько вылазили из танка, сбивали FPV. Три FPV попало по танку, три FPV мы сбили. В тот день пехота зашла в поселок, подразобрали (поразили танковым огнем - ред.) нужные укрепрайоны ВСУ. После того, как штурмовики закатились, поступила команда, что машинку надо уводить», – добавил он.

Уточняется, что танк с незначительными повреждениями сам доехал до ремонтной зоны подразделения, а через неделю его полностью восстановили.

До этого сообщалось, что российский танк Т-72Б3М в мощной защите, делающей его похожим на механического монстра из фильма ужасов, 10 июля возглавил атаку в районе Дылеевки на Торецко-Константиновском направлении.

Ранее в Польше предрекли ВСУ проблемы из-за отправки Россией на фронт большой партии танков.

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