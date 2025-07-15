РИА Новости: ВСУ атаковали FPV-дронами двух женщин с табличкой «Мы русские»

Украинские операторы БПЛА в Сумской области преднамеренно атаковали FPV-дронами двух женщин, которые просили помощи у Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил РИА Новости оператор БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Изя».

«В деревне, наблюдая за ходом боя и позицией боевиков ВСУ, я обнаружил мирных жителей, которые просили об эвакуации и помощи», — рассказал «Изя».

По его словам, при приближении дрона к одному из домов он заметил двух женщин с самодельной табличкой.

«При ближнем облете я увидел надпись на плакате: «Мы русские». <...> Мы не успели ничего предпринять, дрон ВСУ направился прямо в дом, где находились мирные жители», — добавил оператор.

Он уточнил, что украинские расчеты БПЛА совершили преднамеренную атаку на мирных жителей из-за того, что те обратились за помощью к российским военным.

«После этого мы увидели, что одна девушка успела отбежать, а вторая женщина упала», — добавил он.

Собеседник агентства также рассказал, что его сослуживцы предприняли попытки спасти женщин от атаковавших их дронов ВСУ.

На днях населенный пункт Тарасовка, расположенный в Пологовском муниципальном округе, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и кассетных боеприпасов.

Ранее украинские военные атаковали больницу в Новой Каховке.