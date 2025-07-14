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Сообщения о побеге российских военных из украинского плена связали с работой ЦИПсО

«СВ»: сообщения о побеге российских пленных могут быть враждебной акцией ЦИПсО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Сообщения о том, что российские военные сбежали из украинского плена могут быть акцией Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины. Об этом заявил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), который связан с группировкой войск «Север».

Отмечается, что история с бегством бойцов Вооруженных сил РФ из плена «может быть вражеской информационно-психологической акцией», чтобы оправдать ликвидацию военнопленных или «оправдать необходимость условий их содержания».

Канал призвал дождаться, чем окончится этот инцидент.

Сегодня командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов сообщил, что четыре бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сбежали от конвоя в городе Краматорске.

Информацию о побеге также подтвердил Telegram-канал «Донбасс оперативный». По его данным, российские военные могут укрываться в частном секторе города.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок призвал молиться за сбежавших из украинского плена вагнеровцев. По его словам, украинское командование призывает не брать бойцов ЧВК живыми, а ликвидировать их на месте.

Ранее агент СБУ убедила мужа сдать российским военным его брата.

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