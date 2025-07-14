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В Швейцарии рассказали об отпуске украинских военных за рубежом

Die Weltwoche: украинские военные проходят лечение и отдыхают в Швейцарии
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Бойцы Вооруженных сил Украины регулярно проводят отпуск и получают лечение в Швейцарии. Об этом пишет Die Weltwoche.

«Частные лица и военнослужащие могут провести время в Швейцарии при соблюдении обычных условий въезда», — прокомментировали это сообщение в министерстве обороны Швейцарии.

Сообщается, что с начала СВО в страну прибыло уже 27 рейсов с украинскими военными, которые проходят лечение в местных больницах.

«Похоже, что [швейцарская] Конфедерация теперь также является своего рода Средиземноморским клубом для солдат [президента Украины Владимира] Зеленского — с отдыхом по системе «все включено» для украинских солдат», — резюмировал швейцарский журналист.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в России осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии.

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