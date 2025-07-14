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В Кремле назвали провокацией стрельбы HIMARS у границ России

Песков назвал провокацией стрельбы Эстонии в 300 километрах от Петербурга
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AFLO/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, как страна Балтийского региона, намерена твердо защищать свои интересы на фоне роста напряженности в этом районе. Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, действия стран Балтийского региона становятся все более провокационными, и это, по мнению Кремля, очевидный факт. Песков подчеркнул, что ситуация в Балтике обострилась из-за агрессивной политики европейских прибрежных государств.

Поводом для заявления стали первые боевые стрельбы из установок HIMARS, которые эстонские военные провели на острове Сааремаа. Цели, расположенные в 15 км от берега, были поражены менее чем за минуту. Остров находится примерно в 400 км от Санкт-Петербурга.

Эстония получила шесть таких установок в апреле 2025 года, а подготовка к их использованию заняла около четырех месяцев. Как ранее заявлял командующий дивизией эстонских Сил обороны генерал-майор Индрек Сирель, новые комплексы позволяют поражать удалённые цели, находясь вне зоны досягаемости противника.

Ранее в России назвали Эстонию «ребяческой» страной.

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