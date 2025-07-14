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Госдума рассмотрит закон о защите незарегистрированных семей участников СВО

Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о гражданских женах участников СВО
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Алексей Майшев/РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект, предоставляющий социальные гарантии членам семей участников СВО, состоявшим в незарегистрированных отношениях. Об этом сообщил председатель комитета Павел Крашенинников «Российской газете».

Проект предусматривает судебное установление факта совместного проживания (от 3 лет или 1 года при наличии общего ребенка), право на страховые выплаты, льготы и наследство военнослужащего, если тот не выжил на СВО, и презумпцию отцовства для детей, рожденных в таких отношениях.

В исключительных случаях (беременность, поданное заявление в ЗАГС) срок совместного проживания может быть сокращен. При этом суд будет подтверждать статус без приравнивания к официальному браку.

11 июля в Госдуме разработали поправки к законопроекту о возможности признавать супругами граждан, если один из них не выжил или пропал без вести во время СВО, а их отношения не были официально зарегистрированы.

Ранее российский военный пожаловался на завышающих цены продавцов в зоне СВО.

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