Госдума рассмотрит закон о защите незарегистрированных семей участников СВО

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект, предоставляющий социальные гарантии членам семей участников СВО, состоявшим в незарегистрированных отношениях. Об этом сообщил председатель комитета Павел Крашенинников «Российской газете».

Проект предусматривает судебное установление факта совместного проживания (от 3 лет или 1 года при наличии общего ребенка), право на страховые выплаты, льготы и наследство военнослужащего, если тот не выжил на СВО, и презумпцию отцовства для детей, рожденных в таких отношениях.

В исключительных случаях (беременность, поданное заявление в ЗАГС) срок совместного проживания может быть сокращен. При этом суд будет подтверждать статус без приравнивания к официальному браку.

11 июля в Госдуме разработали поправки к законопроекту о возможности признавать супругами граждан, если один из них не выжил или пропал без вести во время СВО, а их отношения не были официально зарегистрированы.

Ранее российский военный пожаловался на завышающих цены продавцов в зоне СВО.