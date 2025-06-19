Российский военный пожаловался на завышающих цены продавцов в зоне СВО

Участники специальной военной операции сообщили, что на территории СВО некоторые торговцы значительно повышают цены на продукты и снаряжение для военнослужащих. Об этом сообщила «Лента.ру».

Один из бойцов с позывным «Камчатка» рассказал, что местные продавцы на рынках и в небольших магазинах нередко не указывают цены на товары и озвучивают их в зависимости от внешнего вида покупателя. Он отметил, что цена на один и тот же товар может отличаться в несколько раз: если пришел человек в гражданской одежде, то килограмм помидоров ему будет стоить 100 рублей, а если в форме — уже 30-350 рублей. По его мнению, причина не в предвзятом отношении, а в желании заработать на солдатах, оказавшихся вдали от баз снабжения.

Военнослужащий с позывным «Каспер» также сообщил, что подобная ситуация наблюдается и с военной формой. Он обратил внимание на то, что передвижные лавки продают экипировку вдвое дороже, чем в обычных магазинах — около 10 тыс. рублей за комплект, тогда как в других регионах России такой же товар стоит около 4,5 тысячи.

Еще один боец, известный под позывным «Бист», отметил, что некоторые предприниматели рассматривают зону СВО как место легкого заработка. По его словам, цены на товары здесь могут быть завышены на 50%, и такие условия привлекают тех, кто не смог наладить бизнес в мирных регионах.

Ранее жену участника СВО поселили в гниющую комнату.