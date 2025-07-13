В США заявили о «заморозке» линии фронта на Украине

Стремительное развитие и массовые поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стали причиной «заморозки» линии фронта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что число атак с использованием дронов начало расти с 2024 года, сегодня сотни российских и украинских дронов постоянно находятся в воздухе по всей линии фронта.

Ключевое влияние на ситуацию оказали FPV-дроны, утверждает WSJ. Как пояснили журналисты, сейчас все, что находится в радиусе около 20 км от линии соприкосновения, теперь может стать целью для FPV.

До этого политолог и военный эксперт Олег Глазунов заявил, что никакого застоя фронта нет — российские войска продвигаются в ДНР уверенно вперед, исходя из имеющихся ресурсов, хоть и не так быстро. Он добавил, что Донбасс является густонаселенным регионом, а ВСУ держатся за каждый населенный пункт с боем.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.