На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о «заморозке» линии фронта на Украине

WSJ: линия фронта на Украине оказалась заморожена из-за противостояния дронов
true
true
true
close
Alex Babenko/AP

Стремительное развитие и массовые поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стали причиной «заморозки» линии фронта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что число атак с использованием дронов начало расти с 2024 года, сегодня сотни российских и украинских дронов постоянно находятся в воздухе по всей линии фронта.

Ключевое влияние на ситуацию оказали FPV-дроны, утверждает WSJ. Как пояснили журналисты, сейчас все, что находится в радиусе около 20 км от линии соприкосновения, теперь может стать целью для FPV.

До этого политолог и военный эксперт Олег Глазунов заявил, что никакого застоя фронта нет — российские войска продвигаются в ДНР уверенно вперед, исходя из имеющихся ресурсов, хоть и не так быстро. Он добавил, что Донбасс является густонаселенным регионом, а ВСУ держатся за каждый населенный пункт с боем.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами