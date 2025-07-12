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Российские военные уничтожили буксируемую гаубицу ВСУ

РИА: ВС РФ уничтожили гаубицу и склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства вместе с расчетом в районе деревни Новоивановка в Днепропетровской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил боец с позывным «Слон».

«Передали координаты, орудие отработало. Хватило пристрелочного выстрела, который зажег сухое поле рядом с вражеской позицией, все остальное доделал ветер», — заявил он.

По словам военного, через несколько минут российские бойцы могли наблюдать детонацию снарядов, никто оттуда не ушел. Солдат отметил, что один удачный выстрел орудия 2С5 «Гиацинт-С» помог уничтожить не только гаубицу, но и внедорожник украинской стороны, а также личный состав ВСУ.

До этого сообщалось, что ВС РФ в течение суток поразили территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты), а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в более чем 130 районах.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени российские системы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 189 украинских БПЛА.

Ранее стало известно о панике в украинских военкоматах после ударов ВС РФ по ним.

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