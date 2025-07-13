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Российский военный рассказал, как операторы FPV-дронов выводят из строя связь ВСУ

РИА Новости: дроны РФ уничтожают ретрансляторы и Starlink ВСУ под Купянском
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Евгений Биятов/РИА Новости

Операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии из группировки «Запад» активно работают на купянском направлении, уничтожая средства связи Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости командир группы беспилотников с позывным «Контора».

По его словам, расчеты дронов целенаправленно выводят из строя антенны, ретрансляторы и спутниковые терминалы Starlink, используемые украинскими военными. Это серьезно осложняет координацию действий ВСУ на данном участке фронта.

Он добавил, что утрата связи негативно сказывается на управлении украинскими подразделениями и, в свою очередь, помогает российским штурмовым группам продвигаться вперед.

Накануне швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung писала, что Вооруженные силы РФ успешно подавляют противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем. По данным издания, Киеву становится все сложнее противодействовать российским дронам, которые создаются с применением новых технологий. Серьезность ситуации подтверждают случаи, когда командование ВСУ предоставляло неточные данные об отражении атак дронов.

Ранее в Киеве приготовились запустить новую систему против дронов.

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