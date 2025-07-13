В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в публикации.

В оперштабе добавили, что в случае нахождения на улице местным жителям следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Накануне ракетная опасность в российском регионе объявлялась четыре раза за сутки.

До этого сообщалось, что экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный хочет, чтобы США отправили украинской армии вооружения с истекающими сроками годности. В частности, речь идет о списанных ракетах Hellfire. Может ли США пойти на такой шаг, в чем опасность просроченного вооружения и при чем тут фильм «Брат-2» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

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