Украинские военные признали, что в сфере беспилотных технологий, особенно тех, что оснащены оптоволоконной системой управления, Россия значительно обогнала ВСУ. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По словам одного из украинских бойцов, хотя в начале конфликта Украина активно работала над превращением дронов в боевое оружие, масштабировать их производство до уровня, способного повлиять на ход боевых действий, так и не удалось. Он отметил, что эти действия были начаты слишком поздно и не дали ожидаемого стратегического результата.

Собеседник издания добавил, что в первые месяцы боев ВСУ проводили эксперименты с новыми технологиями и активно развивали дроны. Однако, по его словам, упущенное время не позволило выйти на массовое производство, в результате чего сейчас инициативу в этой сфере перехватила Россия.

В мае на параде Победы на Красной площади в Москве впервые была представлена колонна войск беспилотных систем. В составе этой колонны, представляющей 7-й отдельный полк войск беспилотных систем, зрителям продемонстрировали различные типы беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. Среди показанных моделей были «Орлан-10», «Орлан-30», беспилотные комплексы ZALA, дроны-камикадзе «Ланцет» (в модификациях «Ланцет-51» и «Ланцет-52»), а также аппараты «Гарпия» и «Герань».

Ранее на Украине рассказали о применении дрона-матки с ИИ.