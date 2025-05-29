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На Украине рассказали о применении дрона-матки с ИИ

Министр Федоров: Украина использует дрон-матку дальностью 300 километров
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине применили беспилотник-матку, который несет ударные FPV-дроны. Об этом заявил Министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Дальность полета составляет 300 километров. Дрон несет два квадрокоптера с искусственным интеллектом (ИИ), которые могут находить цели автономно.

По словам Федорова, дрон можно использовать без GPS. Визуально-инерциальная навигация использует изображения с камер и лидар. Министр отметил, что беспилотник-матку уже применяют в боевых условиях. Стоимость одного запуска составляет около $10 тысяч.

29 мая сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России начали наносить удары по целям на Украине новыми дронами-камикадзе «Дань-М». Такой дрон представляет собой одноименную воздушную мишень с реактивным двигателем, призванную имитировать крылатые ракеты и самолеты в ходе учений, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Автор предположил, что военные специалисты могли переделать летающие мишени в реактивные дроны, как это сделала Украина с Ту-141 «Стриж». Также он не исключил, что ВС РФ используют «Дань-М» для отвлечения украинских средств противовоздушной обороны.

Ранее в России создали первый в мире универсальный модульный беспилотник.

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