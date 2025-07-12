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При налете БПЛА на Белгород ранена женщина

Гладков: при ударе беспилотника по многоэтажке пострадала женщина
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При атаке БПЛА на Белгород пострадала женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что беспилотник атаковал многоквартирный дом. Его жительницу госпитализировали с осколочным ранением спины в белгородскую больницу №2.

«От детонации в доме повреждены окна и фасад», — добавил чиновник.

До этого в Глушковском районе Курской области при атаке беспилотника при исполнении служебного долга пострадал старший сержант полиции. 29-летний мужчина был ранен в правую руку и в правую ногу. Его госпитализировали в ближайшую больницу, а затем перевезут в Курск.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн пожелал сержанту скорейшего выздоровления и призвал местных жителей быть бдительными, так как враг не оставляет попыток их ранить. Чиновник также принял участие в церемонии прощания с пятилетним Анатолием, который закрыл собой мать во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на городской пляж в Курске.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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