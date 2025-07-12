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В Белоруссии назвали причину выхода стран Европы из Оттавской конвенции

МО Белоруссии: страны Европы вышли из Оттавской конвенции из-за угрозы от СГ
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Финляндия и страны Балтии вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за якобы угроз со стороны Союзного государства (СГ) России и Белоруссии, которые внушаются жителям этих государств. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в статье для издания «Белорусская военная газета. Во славу Родины».

«Очевидно, что руководству этих стран необходимо непрерывно убеждать своих избирателей в росте мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства. Приходится демонстрировать крайнюю озабоченность национальной безопасностью и активное противодействие «угрозе с Востока», неустанно удовлетворять растущие аппетиты военной машины в ущерб другим статьям расходов бюджета», — написал глава департамента.

Ревенко добавил, что решение о выходе из конвенции спровоцировало образование круга лиц, которые начали рассчитывать на быструю прибыль от милитаризации. По его словам, у этих людей появилась возможность запросить необходимое финансирование у Евросоюза и НАТО.

Вопрос о выходе ряда стран из Оттавской конвенции был поднят в ноябре 2024 года. Одновременно с данными инициативами выступили Финляндия, Польша и страны Балтии. Финский президент Александр Стубб тогда заявил, что его страна рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции в связи с якобы существующей «угрозой» со стороны России.

11 июля 2025 года Финляндия уведомила Организацию Объединенных Наций о выходе из Оттавской конвенции. В МИД страны добавили, что выход страны из соглашения не окажет влияния на другие обязательства в рамках международного права.

Ранее Украина формально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин.

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