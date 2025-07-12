Якимкин: ВСУ потеряли до 175 военных в зоне ответственности «Севера» за сутки

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки в зоне ответственности Северной группировки войск составили до 175 военнослужащих и три склада боеприпасов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гатищи, Тихое, Меловое и Волчанск в Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, три склада боеприпасов и три склада материальных средств», — сказал Якимкин.

Он добавил, что в Сумской области подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, танковой, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины в районах Кролевеца, Рыжевки, Кондратовки, Варачино, Юнаковки и Садков в Сумской области.

Также стало известно, что группировка войск ВС РФ «Восток» за минувшие сутки уничтожила 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Ранее генерал ФРГ признал инициативу ВС РФ на Украине.