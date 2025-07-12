Бойцы группировки российских войск «Запад» за прошедшие сутки ликвидировали более 230 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра данной группировки Леонид Шаров, передает ТАСС.

По его словам, в ходе боев украинские формирования потеряли 14 автомобилей и столько же минометов. Также военные Вооруженных сил РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ, одну боевую бронированную машину «Козак» и пять робототехнических комплексов.

«Расчетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» нанесен удар по пункту временной дислокации отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиации, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и пять складов боеприпасов», — отметил Шаров.

Он добавил, что подразделения «Запада» нанесли поражение живой силе и технике шести бригад украинских войск в районе пяти населенных пунктов. Речь идет о Нововасильевке, Боровской Андреевке, Купянске, Петро-Ивановке и Благодатовке. Как сказал начальник пресс-центра, удары по позициям ВСУ были нанесены при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Ранее бойцы группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике.