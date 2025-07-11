Угроза прорыва России растет, и решение об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью зависит от президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung.

«Пока Европа ушла на летние каникулы, риск российского прорыва растет. <...> Но решение <...> об оперативном выводе войск зависит не от командующего армией, а от Зеленского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским военным все еще не хватает истребителей F-35 для достижения минимального преимущества в воздухе.

До этого военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что даже военная помощь Запада не поможет Украине решить проблемы на фронте. Зеленский не отдаст приказ об отступлении просто потому, что этого не разрешат сделать «западные союзники», отметил он.

В свою очередь Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, анализируя ситуацию на фронте, пришла к выводу, что у Украины осталось лишь два варианта действий, чтобы избежать полного поражения в противостоянии с Россией.

Ранее Зеленский признал ликвидацию высокопоставленного офицера ВСУ.