Даже военная помощь Запада не поможет Украине решить проблемы на фронте. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Зеленскому не стоит надеяться, что придет какая-то помощь и все исправит. Единственное, чем ВСУ могут помочь на Западе — это вооружением. Однако это не решает проблемы с нехваткой людей, столько потеряно, что уже поправить ничего нельзя», — сказал военный эксперт.

По его мнению, Зеленский не отдаст приказ об отступлении просто потому, что этого не разрешат сделать «западные союзники».

«Зеленский сам не отдаст никакой приказ ни на отступление, ни на капитуляцию, ни на переговоры. Он несамостоятельный человек и его такая ситуация вполне устраивает. Западу же нужна эта война, чтобы попытаться полностью разорить и дезориентировать Россию», — пояснил Литовкин.

Для ВСУ в данном случае все «безальтернативно», считает военный эксперт. Он добавил, что украинские войска и продвижение российских военных остановить не могут, и сами уйти с поля боя не могут из-за политических игр киевской верхушки.

Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, анализируя ситуацию на фронте, пришла к выводу, что у Украины осталось лишь два варианта действий, чтобы избежать полного поражения в противостоянии с Россией.

«У украинского командования есть вариант попытаться сократить потери в условиях продвижения российских военных либо оперативно отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в ситуации, если мирные переговоры зайдут в тупик», — говорится в материале.

При этом, по мнению авторов статьи, президент Украины Владимир Зеленский находится в ловушке. Он стоит перед дилеммой: выбор между военной необходимостью отступления и политической надеждой на то, что союзники Киева сдержат свои обещания.

Ранее стало известно о переброске наемников ВСУ из стран НАТО под Харьков.