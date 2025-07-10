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Стало известно о «каскадном эффекте» поражения украинской ПВО

TWZ: атаки России и сокращение поставок США имеют каскадный эффект для Украины
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Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Сочетание возросших атак Вооруженных сил России и сокращение поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) имеют «каскадный эффект» для обороноспособности Украины. Об этом сообщает TWZ со ссылкой на украинского отставного высокопоставленного офицера.

Он подчеркнул, что истощение украинских запасов провоцирует российскую сторону на «изучение возможности поражения чего угодно».

Издание подчеркивает, что с начала 2025 года интенсивность атак ВС РФ по украинским объектам выросла в пять раз. Россия не только наращивает темпы ударов и увеличивает использование беспилотников-приманок, но и непрерывно совершенствует тактику атак.

В публикации отмечается, что спасательным кругом для Украины может стать передача через США списанных израильских систем ПВО Patriot.

До этого сообщалось, что США возобновили поставки на Украину некоторых видов вооружений.

По данным Associated Press, Киеву начали передавать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и высокоточные боеприпасы GMLRS — эти вооружения находились на складах в Польше.

Ранее в США назвали неожиданную причину приостановки военной помощи Украине.

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