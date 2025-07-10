Генерал предупредил, что Украина может ударить вглубь России

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил о риске авиаударов ВСУ по российской территории с использованием западных аэродромов. Это прозвучало после удара по аэродрому Озерный в Житомирской области, где базировалась техника НАТО, передает Mk.ru.

«Удар нанесен для срыва планов массированных атак на Россию. Уничтожены ключевые объекты: взлетно-посадочные полосы, топливные склады, стоянки авиатехники», — пояснил эксперт.

Он отметил, что, несмотря на потери, ВСУ сохраняют возможность использовать польские аэродромы и «площадки подскока» под Изюмом.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее военный эксперт раскрыл цели массированного удара ВС РФ по Киеву.