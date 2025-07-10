Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ), остается ложь командования. Об этом в ходе интервью для издания «Украинская правда» заявил волонтер армии страны Тарас Чмут.

По его словам, офицеры ВСУ просто боятся говорить правду о ситуации на фронте.

«За правду не хвалят, за правду снимают с должностей, переводят в резервные батальоны, обнуляют карьеру, открывают уголовные дела и так далее», — сказал волонтер.

Чмут добавил, что командиры месяцами врут о том, что бойцы ВСУ занимают уже потерянные позиции. Из-за этого бывают случаи, когда очередное подразделение украинских войск идет на «свои» позиции, но оказывается в тылу Вооруженных сил РФ. В свою очередь, российские военные уничтожают формирования ВСУ. Волонтер назвал подобные ситуации «дурацкими потерями на ровном месте».

10 июля портал Euractiv сообщил, что ближайшие месяцы станут для Киева одними из самых напряженных в рамках конфликта с Москвой. Причина заключается в постепенном сокращении возможностей Европейского союза для долгосрочной поддержки ВСУ.

Ранее журналисты подсчитали потери ВСУ за первую половину 2025 года.