Подсчитаны потери ВСУ за первую половину года

ТАСС: за шесть месяцев 2025 года ВСУ потеряли более 265 тысяч военных

За первую половину 2025 года ВСУ потеряли свыше 265 тыс. военных, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

Согласно еженедельным и суточным сводкам российского Минобороны, в июне украинская армия лишилась 45 тыс. солдат, а за пять прошлых месяцев — 222 тыс.

Агентство добавляет, что ВСУ также потеряли 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплекса, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 4 тыс. танков и иных боевых бронемашин, более 6,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, около 8 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники, свыше 27 тыс. дронов.

ВС России продолжают наносить мощные удары по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Вместе с тем в армии республики есть две точки уязвимости, которые могут привести к резкому снижению активности ВСУ и коллапсу переднего края: коммуникации и комплектование личным составом. О проблемах в обороне Украины рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее главком ВСУ описал новую тактику обороны.